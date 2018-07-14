Eski deniz astsubayı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt mensubu mahrem imamların ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen eski deniz astsubayı R.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, deniz astsubayı R.K'nin ifadelerine, savcının mütalaasına ve hükme yer verildi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının aktarıldığı kararda, 2012-2016 yılları arasında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görev yapan özellikle astsubay ve subay rütbesindeki personelin ardışık olarak aynı sabit telefon hatlarından arandığı ve bu yolla yüz yüze buluşmaların sağlandığı veya örgüt adına kısa talimatların verildiği, bu ardışık aramalarda sorumlu olunan askeri personelden birisinin kontörlü hattan aranarak talimatlandırıldığı, mahrem abinin sorumlu olduğu diğer askeri personelin ise aynı tarih ve saat aralığında telefonuna çağrı yapmak suretiyle diğer askeri personelden talimatın alınmasının sağlandığı, normal bir hayat akışında aynı yerde görev yapan ve birbirleri ile ilişkili bu kadar askeri personelin çok sayıda farklı kontörlü telefondan aranmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, sanığın kullandığı GSM hattından 9 kez iletişim kurulduğu ve ankesörlü telefon yöntemini kullanmak suretiyle örgütün gizli, kriptolu hiyerarşik ağına dahil olduğunun anlaşıldığı aktarılan kararda, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi, başka suçtan tutuklu olmaması halinde tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

Kararda, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 sayılı son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen sanık R.K'nin örgütle hiçbir şekilde bağının bulunmadığı ve herhangi bir örgüt mensubuyla da iletişim kurmadığı savunmasına da yer verildi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği tespit edilen sanık R.K'nin 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyetinin sanık hakkında verdiği hükmün, FETÖ davaları içerisinde "ankesörlü telefon" aramaları konusundaki ilk ceza verilen karar olduğu belirtildi.