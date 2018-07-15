1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı
15 Temmuz 2018 10:01
Yazdır
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasında kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gizlenen FETÖ/PDY üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 10,631 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü
15 Temmuz 2018 08:25		 2 yılda büyük temizlik
15 Temmuz 2018 08:20
FETÖ 1 trilyon doları engelledi
15 Temmuz 2018 08:10		 15 Temmuz şehitlerini unutmadık, unutturmayacağız
15 Temmuz 2018 08:05
Yaralı polisi kurşun yağmurundan kurtardılar
15 Temmuz 2018 07:20		 FETÖ'cüler hücrede çok pişman olacak
15 Temmuz 2018 07:10
Halk demokrasiye kalkan oldu
15 Temmuz 2018 07:05		 Çankaya'dan 8 bin mermi çıkardılar
15 Temmuz 2018 06:20
Karadeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devrede
14 Temmuz 2018 23:29		 Eski deniz astsubayı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası
14 Temmuz 2018 23:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Genç kızın kıyafetine tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gençleştirme operasyonu 2
johannes hopf 2
thomas meunier 2
sokak köpeğinin canlı canlı çöp arabasında preslenmesi 6
intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 1
yannick bolasie 2
kokoreç 1
Elveda Rumeli 1
binali yıldırım'a devlet şeref madalyası verilmesi 2
sofestai 2
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam