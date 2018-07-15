|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasında kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gizlenen FETÖ/PDY üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.
Şüphelilerden 4'ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.
Bu haber 10,631 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI