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Balıkesir'de FETÖ şüphelisi teğmen gözaltına alındı

Balıkesir 9. Ana Jet Komutanlığında görevli teğmen polis tarafından gözaltına alındı.
15 Temmuz 2018 17:33
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Balıkesir'de FETÖ şüphelisi teğmen gözaltına alındı

Balıkesir'de görevli Havacı Teğmen N.A., Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı.

Balıkesir polisi tarafından gözaltına alınan şüpheli Teğmen N.A., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
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