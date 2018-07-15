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MİT yurt dışından bir FETÖ'cü daha getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi.
15 Temmuz 2018 18:31
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MİT yurt dışından bir FETÖ'cü daha getirdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 12 Temmuz'da iki farklı ülkeden getirdiği FETÖ mensuplarını Türk adaletine teslim eden MİT, benzer bir çalışmaya daha imza attı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT tarafından bugün öğleden sonra Ukrayna'dan yurda getirildi.

Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten İnan'ın, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi.

Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

- MİT'in ses getiren operasyonları

MİT, 12 Temmuz 2018'de terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey teröristi yurt dışından Türkiye'ye getirmişti. Bu kapsamda, FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'dan, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna'dan İstanbul'a getirilmişti.

Öte yandan MİT, 29 Mart 2018'de örgütün Balkan yapılanması kapsamında 6 FETÖ üyesini Kosova'dan, 10 Nisan 2018'de ise üç örgüt mensubunu Gabon'dan Türkiye'ye getirmişti.
Anadolu Ajansı
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