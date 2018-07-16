Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor

Bir aday, üniversiteden yeni mezun olmuş bir aday, yakını ihraç edildiği için güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılabilir mi?

Ne yazıkki, Milli Eğitim Bakanlığını bunu yaptı. Sonuçları açıklamadan önce, Emniyet'ten aldığı veriler üzerine, aşırı güvenlikçi bir politika izleyerek, yakını ihraç edilmiş (ki içlerinde ihraç edilip iade olanlar da var) veya açığa alınmış tüm öğretmen adaylarına sözlü sınavda 60'ın altında puan verdi.

Bir çok aday, 11 ila 13 Temmuz tarihleri arasında, sonucun değişmeyeceğini düşünse de, yeni Bakan Ziya Selçuk'a güvenerek itiraz başvurusunda bulundu.

MEB'in resmi takvimine göre, itiraz başvuruları bugün karara bağlanacak.

Bakalım ne olacak?

Bakalım yeni bakan Ziya Selçuk ilk sınavında, istihbarat veya emniyete personel alınıyor gibi hassas davranan Milli Eğitim Bakanlığının bu sakat anlayışı durdurabilecek mi?