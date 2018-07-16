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Tez çalışmasında veri paylaşım usul ve esasları belirlendi
ÖSYM, lisansüstü ve uzmanlık tez çalışmalarında kullanılmak üzere talep edilen verilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirledi.
Lisansüstü ve Uzmanlık Tez Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Talep Edilen Verilerin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ilişkin verilere yönelik lisansüstü tez çalışmaları ve kamu kurumlarında hazırlanan uzmanlık tez çalışmaları ile ilgili taleplerin yapılması, değerlendirilmesi ve verilerin paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
Lisansüstü ve Uzmanlık Tez Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Talep Edilen Verilerin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar
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