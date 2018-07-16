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Tez çalışmasında veri paylaşım usul ve esasları belirlendi

ÖSYM, lisansüstü ve uzmanlık tez çalışmalarında kullanılmak üzere talep edilen verilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirledi.
16 Temmuz 2018 11:28
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Tez çalışmasında veri paylaşım usul ve esasları belirlendi

Lisansüstü ve Uzmanlık Tez Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Talep Edilen Verilerin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ilişkin verilere yönelik lisansüstü tez çalışmaları ve kamu kurumlarında hazırlanan uzmanlık tez çalışmaları ile ilgili taleplerin yapılması, değerlendirilmesi ve verilerin paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Lisansüstü ve Uzmanlık Tez Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Talep Edilen Verilerin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar

Veri Paylaşım Taahhütnamesi
Memurlar.Net
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