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Adana'da FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu eski hava pilot üsteğmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
16 Temmuz 2018 14:00
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Adana'da FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu eski hava pilot üsteğmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet savcılığınca örgüt mensubu olduğu iddia edilen tutuklu eski pilot üsteğmen A.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheli A.S. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık E.Ö. şüphelinin örgüt bağlantılarını anlatarak, "Örgüt içerisinde Neşet kod adlı abi bizi İ.B, A.S. ve M.K. isimli uçuş eğitimi alan askeri personel ile tanıştırarak, beni bu şahısların evine dahil etti. İzmir Çiğli'de uçuş okulunda kurs gördüğüm dönemlerde devrelerim İ.B, M.K, A.S'nin Üçyol mevkisinde kiralamış oldukları eve giderek sohbetlere katıldım. Sohbet toplantılarına gittiğim bu örgüt evinde birkaç dolu ve boş bira şişesi görmüştüm." ifadesini kullandı.

İddianamede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin Akıncı 4. Ana Jet Üst Komutanlığında darbe girişimi sonrası çöp yığınında yapılan arama neticesinde elde edilen tomar kağıt ve haritalar üzerinde yapılan çalışmalarda şüpheli A.S'nin parmak izine rastlandığı bilgisine yer verildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin Türk Silahlı Kuvveteri (TSK) içerisinde örgüt tarafından verilecek her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın, tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır bir vaziyette beklerken başka soruşturmalar kapsamında itirafçılar tarafından hakkında verilen beyanlar üzerine işlem başlatıldığı anlaşılmıştır. Şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütünün nihai amaçlarını bildiği, örgütün fikir ve ideolojisini benimsediği, bu kapsamda örgütün devletin kadrolarına sızma girişimine elverişli olarak örgüt tarafından TSK içerisine yerleştirildiği, görev yaparken iradesini örgüte teslim etmiş bir vaziyette hazır bir şekilde kadro işgal ettiği esnada tespit edilmesi üzerine yakalandığı, şüphelinin anlatılan eylemleri ile örgütle organik bağ içine girdikten sonra süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetler içerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün organik ve hiyerarşik yapısı içine dahil ve üyesi olduğu anlaşıldığından şüphelinin üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Şüpheli A.S. ise iddianamedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı
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