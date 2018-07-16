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Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyelerin tam listesi
Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyelerin listesi... Sadece Memurlar.net'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi.
İşte seçilen üyelerin tam listesi
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