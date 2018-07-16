|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Samsun merkezli FETÖ opersayonu: 2 tutuklama
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, zanlılardan biri ev hapsi diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Samsun merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim H. ile Fatma G. tutuklanırken, Tuğba Ö. ev hapsi, Yasin K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.
Ekipler, 10 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir'de operasyon gerçekleştirmiş, örgüte ait kurumlar ile özel sektör çalışanı 8 şüphliyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bu haber 949 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI