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Bedelli askerlikte yaş ve bedel netleşti iddiası
24 TV'nin haberine göre, Bedelli askerlik teklifinde yaş sınırı 27, bedel ücreti 20 bin lira olarak belirlendi
24 TV'nin haberine göre, Bedelli askerlik teklifinde yaş sınırı 27, bedel ücreti 20 bin lira olarak belirlendi.
Bedelli teklifi, yeni yasama döneminde ele alınacak.
Bedelli askerlik Ekim gibi TBMM'nin gündeminde olması bekleniyor.
Ekim 1991 ve öncesi doğumluların bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilecekleri anlamına geliyor.
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