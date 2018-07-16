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FETÖ'nün sosyal medya uzmanı İzmir'e gönderildi

MİT Başkanlığının Ukrayna'dan İstanbul'a getirdiği, FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, Atatürk Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından İzmir'e gönderildi
16 Temmuz 2018 17:07
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FETÖ'nün sosyal medya uzmanı İzmir'e gönderildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Ukrayna'dan İstanbul'a getirdiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, Atatürk Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderildi.

Alınan bilgiye göre FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan, darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttüğü tespit edilen, örgütün sosyal medya uzmanlarından İnan, MİT tarafından dün öğleden sonra Ukrayna'dan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

İnan, havalimanındaki işlemlerin ardından İzmir'e gönderildi.

Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

Anadolu Ajansı
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