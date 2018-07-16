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Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Manisa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.N.A. (38) tutuklandı, H.K (42), H.Ç.B (30), D.D. (58) ve B.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.
Ekipler, 4 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'da operasyon gerçekleştirmiş, örgüte ait kurumlar ile özel sektör çalışanı 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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