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Zonguldak merkezli 'kripto' FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Örgütün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 12 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 muvazzaf askerden 12'si tutuklandı
17 Temmuz 2018 00:58
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Zonguldak merkezli 'kripto' FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 muvazzaf askerden 12'si tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Temmuz'da Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Mardin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında 1 firarinin arama çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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