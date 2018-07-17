Mahremlerin hepsi ankesörcü

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında deşifre edilen ankesör ağı genişliyor. TSK dahil kritik kamu kurumlarına yuvalanan FETÖ'nün mahrem imamlarının hepsinin takibe takılmamak ve deşifre olmamak için kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından sorumlu oldukları örgüt elemanlarına ulaştığı ortaya çıktı.

BİR TEK TSK DEĞİL

FETÖ, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında farklı sistemler üzerinden haberleşti. Örgüt üyeleri şifreli haberleşme programı ByLock'u sık kullanırken, TSK'da mahrem yapı imamlarının sorumlu oldukları FETÖ'cülerle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri deşifre edildi.

İMAMLAR KULLANDI

Son olarak bu yöntemi kritik kurumlarda görevli mahrem imamların da uyguladıkları saptandı. Yapılan teknik çalışma ve ifadeler sonucunda örgüt içinde genellikle yüz yüze iletişimin tercih edildiği MİT başta olmak üzere mülkiye, yargı ve emniyet gibi kritik kamu kurumlarında da ankesörlü telefonların kullanıldığı belirlendi.

Haluk Karakaya