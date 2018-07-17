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Eskişehir'de muvazzaf askerler dahil 9 gözaltı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 9 zanlı gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 9 kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderilecek.
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