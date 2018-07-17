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Karabük'teki FETÖ soruşturmasında bir eski emniyet mensubu daha gözaltına alındı
Operasyon kapsamında bir eski emniyet mensubu daha gözaltına alındı
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ,ETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaları kapsamında, görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen E.V. gözaltına alındı.
E.V'nin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Karabük'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "örgüte doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunma ve iş birliği içerisinde olma" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen, aralarında komiserlerin de bulunduğu A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G. isimli şüpheliler 12 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.
Dün mahkemeye çıkartılan Y.Ç, Y.E.D, E.A. ve C.T, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilmişti.
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