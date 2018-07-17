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İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi Başçavuş Samsun'da yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi eski astsubay başçavuş, Samsun'da gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstanbul'da görevliyken meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay başçavuş Ö.K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
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