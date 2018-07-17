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Çorum'da FETÖ operasyonunda 8 kişiden 1'i tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda R.Ş, A.Y, M.E, O.B, İ.L.A, C.T, S.Ç. ve M.A. yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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