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Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 2 gözaltı
Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma çerçevesinde, terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen S.Y. ve B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
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