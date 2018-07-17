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Malatya'daki 42 askeri personelden 34'ü yakalandı
Malatya merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü yakalandı
Malatya merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü yakalandı.
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