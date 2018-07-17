Uşak'ta 5 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 muvazzaf asker, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen şüphelilerden Isparta Yalvaç Askerlik Şube Başkanı Ziyacan Kemal T. "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beş muvazzaf askerin harp okulunda okudukları dönemde aynı evde kaldıkları iddia edildi.

FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik 4 Temmuz'da Uşak, İstanbul, Van, Isparta, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2'si helikopter pilotu olmak üzere 5 muvazzaf asker ile Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Ali Galip B. ve Uşak'taki bir yerel haber sitesinin sahibi Kazım Ş. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Ali Galip B. ile Kazım Ş. sevk edildikleri mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", "terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçlarından tutuklanmıştı.