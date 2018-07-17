1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilat şeması güncellendi. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevine tayin edildi.
17 Temmuz 2018 12:37
Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kimdir?

Konya'da 1966 yılında doğan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamlayan Prof. Dr. Birpınar ayrıca, 1991 yılında İtalyan Üniversitesi'nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2009 yılında ise Profesör unvanını alan Mehmet Emin Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor.

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Birpınar, bu göreve atanmadan önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nda ise 2003-2011 yılları arasında İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısında 2014-2015 dönemi için büro başkanı olarak seçildi. 9 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Birpınar ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere başmüzakereci olarak görevlendirildi.

Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26,784 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başasistanlık sınavında YÖKDİL düzenlemesi
17 Temmuz 2018 15:03		 YSK, seçim görevli ücretlerini 14 Aralık'a kadar ödeyecek
17 Temmuz 2018 14:50
Hayvanlara kötü muamele işten çıkarılma sebebi oldu
17 Temmuz 2018 13:09		 TRT'de büyük değişim başladı
17 Temmuz 2018 12:57
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
17 Temmuz 2018 11:47		 Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
17 Temmuz 2018 11:20
POMEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2018 09:46		 Bedelli lobisinin ablasından yeni açıklama
17 Temmuz 2018 09:43
DDK, sendikaları da denetleyebilecek
17 Temmuz 2018 09:15		 Belediye şirketlerindeki özel güvenlik hizmeti nasıl olacak?
17 Temmuz 2018 09:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
TRT'de büyük değişim başladı
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soul kitchen 1
eeh yeter be 2
biz ligde öndeyken play-off sistemini getirdiler 3
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 1
esenboğa havalimanı 2
iyi niyetin suistimal edilmesi 1
intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 6
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
teyel 1
dikkat çekmek 3
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam