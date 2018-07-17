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Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
Ak Parti Grup Başkanvekilinin açıklamasına göre yaş 25 bedel de 15 bin TL olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan milyonlarca insanı ilgilendiren bedelli askerliğe ilişkin açıklamalar geldi.
Turan bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını aktardı. Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi
BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE FİYAT AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.
25 GÜN TEMEL ASKERİ EĞİTİM ŞARTI
Daha önceki uygulamalardan farklı olarak bu düzenlemede 25 günlük temel askeri eğitim verilmesi öngörülüyor.
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