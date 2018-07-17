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Başasistanlık sınavında YÖKDİL düzenlemesi
Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınav ilanında YÖKDİL için düzenleme yaptı
Sağlık Bakanlığı, Başasistanlık sınav duyurusunda değişikliğe gitti.
Önceki İlan metni şu şekildeydi:
" İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak,
Yeni İlan metninde ise aynı husus şu şekilde düzenlenmiştir:
" İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavında belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak,
DEĞERLENDİRME
YÖKDİL sınav puanı da geçerli kabul edilmiştir. Yeni ilanı görmek için tıklayınız.
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