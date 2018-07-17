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CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bedelli askerlikten elde edilecek gelirle ilgili, "Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" derken; MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu hassas bir konu" ifadesini kullandı
17 Temmuz 2018 16:00
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CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlikle ilgili, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'a konuşan Özkoç, "Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir. Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir.

Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkoç, "Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor.

Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdur olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz" dedi.

'TSK'NIN İHTİYAÇLARI VE BİRİKME BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMEK GEREKİR'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor.

Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.
Habertürk
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