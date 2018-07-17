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Bedelli bekleyenler Bülent Turan'ın telefonunu kilitledi
Bedelli Askerlik bekleyenler Ak Parti grup Başkanvekili Bülent Turan'ın telefonunu kilitledi.
Bedelli Askerlik bekleyenler Ak Parti grup Başkanvekili Bülent Turan'ın telefonunu kilitledi.
İşte Bülent Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:)
Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar
Bülent Turan ayrıca telefonunun ekran görüntüsünü de paylaştı
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Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
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