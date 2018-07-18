FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti

FETÖ'nün emniyeti ele geçirdiği dönemde kritik birimlerden sürekli uzaklaştırılan polis müdürü Ali Loğoğlu, 17-25 Aralık'tan sonra ekibiyle birlikte Konya KOM Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Geçen 5 yılda FETÖ'nün korkulu rüyası haline geldi. 4 bin FETÖ'cü muvazzaf askeri deşifre eden Loğoğlu, sırf FETÖ ile mücadeleye devam edebilmek için 2 kere terfiden feragat etti.

FETÖ'CÜLER PASİFİZE ETTİ

Loğoğlu 2008'de Konya'ya atandı. 17 Aralık kumpasıyla FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermesinin ardından, 18 Aralık'ta görevden alınan FETÖ üyesi KOM Şube Müdürü Hasan Yavuz'un yerine Ali Loğoğlu atandı. Göreve başladıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesini yeniden yapılandıran Loğoğlu, ekibiyle birlikte örgütün kılcal damarlarına kadar girdi.

Başta Anadolu Atayün olmak üzere kumpasçı polislerinin tutuklanmasını sağladı. Ardından, Terör ve Organize Suçlar Savcısı Mehmet Enis Berber koordinesinde, FETÖ'nün İç Anadolu yapılanmasına yönelik soruşturmayı yürüten Loğoğlu, 2 bin şüpheli, mağdur ve tanığın ifadeleri ile elde edilen deliller sonucu örgütün Türkiye şemasını çıkardı. FETÖ bünyesinde 1981'den bu yana görev yapan 9 il imamı ile üst düzey yöneticileri isim isim belirledi. 15 Temmuz öncesinde hazırlanan bu soruşturmada 478 örgüt yöneticisi deşifre edilerek yargılandı. Loğoğlu ve ekibi, TSK içinde gizlenen 4 bin muvazzaf askeri deşifre etti.

ÖRGÜTÜN HEDEFİ OLDU

14 muvazzaf asker, 6 da mahrem imam operasyonu yapan Loğoğlu, bu sırada 3. sınıf emniyet müdürlüğünden 2. sınıfa terfi etti. Ancak rütbesini takmayarak KOM Şube Müdürlüğü'ne devam etti. Örgütün Almanya'da yayın yapan organlarında fotoğrafları yayımlanarak hedef haline getirilen Loğoğlu, 2 hafta önce de 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirildi. İl emniyet müdürlüğü yapabilecekken, FETÖ ile mücadeleye devam edebilmek için bir kez daha terfiyi geri çevirdi. KOM Şube, son olarak Adil Öksüz'ün bacanağının mahrem yapılanmadaki görevini deşifre edip tutuklanmasını sağladı.

HALİT TURAN