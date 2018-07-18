Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu'

TBMM gündemindeki teklifin, 20. maddesine göre, 7075 sayılı yasada değişikliğe gidildi. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeline ilişkin kararların uygulanmasında farklı yöntem uygulanacak.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca, 'Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgütlerle' ilişkisi olduğu gerekçesiyle, kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar bu kapsamda değerlendirilecek. Bu kişiler, mahkemeler tarafından göreve iade kararı verilse dahi, eski kadrosuna atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan 'araştırma merkezlerinde' istihdam edilecek. Bu kişilerin, araştırma merkezlerindeki kadrolara atanmaları, kararların bildirimini takip eden 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.

Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılacak. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların atanma hakkı düşecek.

AYNI UNVANI KULLANAMAZ

Araştırma merkezlerinde göreve başlamayı kabul edenlere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenecek.

Bu personel, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talep edemeyecek.

Mahkeme kararları saklı kalmak üzere, ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu madde kapsamında yer alanlar bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgililere ilişkin komisyon kararı alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

Bu madde kapsamına giren personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak. Emniyet hizmetleri sınıfındakiler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve silahları irat kaydedilecek. Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam edecek.

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