Haşhaşiler vazgeçmiyor

FETÖ'nün askeri mahrem imamlarının saklandıkları Gaybubet evlerini araştıran Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütünün yeniden yapılanma içinde olduğunu tespit etti. Mardin polisinin titiz çalışması sonucu yapılan araştırmada ilk önce mahrem imamlar Mesut Balcı ile E.G'nin ismine ulaşıldı. Uzun bir süre fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin muvazzaf askerleri yeniden toparlayama çalıştığı belirlendi.

YENİDEN YAPILANMA

Darbeden bir yıl sonra kripto muvazzaf askerlerle iletişime geçtikleri belirlenen mahrem imam E.G'nin konutuna yapılan baskında polisleri şaşkına çeviren verilere ulaşıldı. E.G'nin evinde bir tablet ile 32 GB mikro SD kartı ele geçirildi. Şube Müdürlüğüne gönderilen SD kartının çok karmaşık bir sistemle şifrelendiği belirlendi. Yakalanan örgüt yöneticisi E.G etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade vermesi kozmik şifreli kartın çözülmesini sağladı.Öğretmen olan ve KHK ile ihraç edilen E.G, yaklaşık 20 yıldır FETÖ içinde olduğunu, 2012'den beri Mardinde FETÖ'nün Jandarma Personelinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı ile örgüt içinde BİM olarak tabir edilen İstihbarata Karşı Koyma (İKK) görevlisi olarak görev aldığını itiraf etti. E.G'nin verdiği bilgiler sonucunda Mardin Jandarma Mahrem Yapılanması yönetiminde görev alan tüm şahıslar ile mahrem biriminin faaliyetleri ve yol ve yöntemleri tek tek tespit edildi. E.G örgüte mensup askeri personele gizlilik konularında eğitim verdiği ve gizlilik konusunda nasıl davranmaları gerektiğini anlattığını tüm ayrıntıları ile anlattı. Örgüt ile irtibatı bulunan ve halen TSK içerisinde Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanı A.Ş.Doğan, Amir Vekili O.Güç ve yine Mardin'de İstihbarat, Kom ve Personel Şube gibi birçok kritik birimde görevde bulunan 79 askeri personelin deşifresi sağlandı.

İMAMLAR ÖĞRETMEN

Ayrıca mahrem yapılanmada görev alan öğretmenler ile onlara bağlı olan askeri personelle ilgili de bir çok önemli belge ve veri ele geçirildi. Soruşturmada askerleri yöneten 25 öğretmene ulaşıldı. Teknik takip sonucu örgütün Jandarma Hususi hizmetlerine tahsis ettiği Gaygubet evleri ile daha önceden tespiti yapılan evlerin askeri personel ile yapılan görüşmelerde kullanıldığı tespit edildi.

Aranan örgüt yöneticilerinin polis tarafından yakalanmalarını engellemek için her türlü istihbarata karşı koyma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.FETÖ'nün yeni jandarma yapılanmasını tüm yönleriyle itiraf eden E.G işbirliğine ele geçirilen Mikro SD kartını nasıl açılacağını ve içindeki verileri devlete teslim etmekle başladı.

HER ADIMDA ŞiFRE

E.G Tablet şifresinin "Fenerbahce.1907" olduğunu" belirtti. Verilen şifre ile tablet açıldı. SD kart tablete takılınca tekrar şifre istendi, şifre girilince hafıza kartına ulaşmak için işlem yapıldığında yine şifre ekranı belirdi. Bir kez daha şifrenin girilmesi üzerine kartın içindeki bilgiler dosya şeklinde ekranda belirdi. NOTE ismi verilen dosyanın görüntü olarak belirmesine rağmen aktif olmadığı tespit edildi. E.G, NOTE dosyasının oradan kopyalanarak masa üstüne alınması gerektiğini söyledikten sonra aktifleşen klasör tıklandığında yine şifre istendiği görüldü. Şifrenin girilmesiyle beraber klasör açıldı ve içinde NOTE17 isimli bir klasör olduğu görüldü. Klasör tıklandığında is yine şifre istendi. Bu aşamadan sonra açılan NOTE 17'nin içinde DEVİR ve YENİ PROGRAM isimli belgeler olduğu görüldü. Son bir kez şifre girildiğinde ancak açılan belgelerin içinde Mardin'de görevli 79 Jandarma personeline ait bilgiler bulunduğu tespit edildi.

YENi HABERLEŞME AĞI FAKE FACEBOOK

Jandarma mahrem yapılanmasında görev alan yöneticilerin Facebook görünümlü kripto not adı verilen bir haberleşme programı kullandıkları belirlendi. Fake facebook, Apple Store ya da Google Play'de yok., Flaş belleklerde firari şahısların telefonlarına ve tabletlerine yüklendiği tespit edildi.

MiT iHANETiNDEN SONRA GAYBUBET EVLERiNi AÇMIŞLAR

FETÖ'nün 19 ocak 2014 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT TIR'larının durdurulması ihanetinden sonra Türkiye genelinde tüm illerde güvenli ev (Gaybubet evi) oluşturulması talimatı verdiği ver bu talimata göre Mardin ilinde de güvenli ev'lerin oluşturulduğu belirlendi.

66 KiŞi iLK KEZ DEŞiFRE EDiLDi

E.G, evinde ele geçirilen SD kartı Sinan Kod isimli FETÖ Jandarma müdürünün verdiğini, içinde örgüt üyesi Jandarma Personelinin bilgilerinin bulunduğunu itiraf etti. FETÖ ininde ele geçirilen SD kartın içerisinde askeri personelin örgüt tarafından oluşturulan bilgilerinin ardından yapılan araştırmalarda; 79 askeri personelden 13 hakkında daha önceden işlem yapıldığı, 66 kişinin ise ilk kez deşifre edildiği öğrenildi.