Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün iddiasına göre, Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, liseye geçiş sisteminde yaşanan kaosu sonlandırmak ve yerleştirmeler sonucu öğrencilerin açıkta kalmaması için acil olarak komisyon oluşturdu. Ayrıca, gelecek sistemde de köklü değişiklikler için daha sonra kapsamlı bir çalışma başlatılacak.

Eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirten Selçuk, liseye giriş sisteminde yaşanan sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını kaydetti.

Diğer taraftan, Sözcü Gazetesinde Saygı Öztürk imzasıyla yayımlanan haberde, Bakan Ziya Selçuk'un gazeteci Saygı Öztürk'e mi konuştuğu, yoksa Saygı Öztürk'ün bakanlıkta konuşulanlardan mı bir haber yaptığı tam belli olmamaktadır.