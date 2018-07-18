|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'nün mahrem operasyonunda 22 askeri personelden 13'ü tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan 22 askeri personelden 13'ü tutuklandı
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 askeri personelden 13'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem asker yapılanması" içerisinde bulunduğu yönünde tespitler yapılan 23 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak bazı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 4'ü salıverildi,18'i mahkemeye sevk edildi. 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı, İshak Ç, Zafer G, Adnan Ç, M. Furkan M, Onur S, İsa C, Müzellef K, Emre T, Özkan S, Kamil Y, İbrahim S, Fatih C. ve Kamil E. ise tutuklandı.
Öte yandan, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu haber 717 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI