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FETÖ'cülerin yeni haberleşme kanalı, facebook görünümlü kripto not

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişimin ardından 2 yıl geçmesine rağmen hainler ihanetten vazgeçmiyor. FETÖ'cü hainlerin yeniden yapılandığını tespit eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü operasyonları aralıksız sürdürürken 5 Temmuz'da gerçekleştirilen çalışmalarda 23 asker için operasyon düzenlenerek 22 asker gözaltına alındı, kaçan 1 FETÖ'cü asker için yakalama kararı çıkarıldı.
18 Temmuz 2018 10:32
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FETÖ'cülerin yeni haberleşme kanalı, facebook görünümlü kripto not

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürüten soruşturmada FETÖ/PDY'nin yeniden asker mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu yönünde tespitler yapıldığı belirtilerek askerlere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. 23 askeri personele yönelik 5 Temmuz tarihinde planlı bir şekilde Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar başkanlığında operasyon gerçekleştirildi. Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar operasyonu an be an takip ederek Mardin Cumhuriyet Bassavcılığı ile birlikte FETÖ'cü hainlerin yakalanması için geniş çaplı operasyonu sürdürdü.

Operasyonda örgütün yeniden yapılanmasına yönelik veriler ve şifreli dijital veriler elde edildiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 22 asker Mardin adliyesine çıkarılırken 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Mardin adliyesine çıkarılan Y.K., E.G., M.G, S. B., S.D. isimli 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 13 askeri personel İ.Ç., Z.G., A.Ç., M.F.M., O.S., İ.C., M.K., E.T., Ö.S., K.Y., İ.S., F.C., K.E. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonda kripto muvazzaf askerlerle iletişime geçtikleri belirlenen mahrem imam E.G.'nin konutuna yapılan baskında E.G.'nin evinde bir tablet ile 32 GB mikro SD kartı ele geçirildiği öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğüne gönderilen SD kartının özel bir sistemle şifrelendiği belirlendi. Yakalanan örgüt yöneticisi E.G. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade vermesi kozmik şifreli kartın çözülmesini sağladı. Öğretmen olan ve KHK ile ihraç edilen E.G., yaklaşık 20 yıldır FETÖ içinde olduğunu, 2012'den beri Mardin'de FETÖ'nün jandarma personelinden sorumlu müdür yardımcılığı ile örgüt içinde BİM olarak tabir edilen İstihbarata Karşı Koyma (İKK) görevlisi olarak görev aldığını itiraf etti. E.G.'nin verdiği bilgiler sonucunda Mardin jandarma mahrem yapılanması yönetiminde görev alan tüm şahıslar ile mahrem biriminin faaliyetleri ve yol ve yöntemleri tek tek tespit edildi. E.G. örgüte mensup askeri personele gizlilik konularında eğitim verdiği ve gizlilik konusunda nasıl davranmaları gerektiğini anlattığını tüm ayrıntıları ile açıkladı. Örgüt ile irtibatı bulunan ve halen TSK içerisinde Mazidağı ve Mardin'de istihbarat, KOM ve personel şube gibi birçok kritik birimde görevde bulunan 79 askeri personelin deşifresi sağlandı.

Aranan örgüt yöneticilerinin polis tarafından yakalanmalarını engellemek için her türlü istihbarata karşı koyma faaliyetlerini yürüttükleri de tespit edildi. E.G. tablet şifresinin "Fenerbahce.1907" olduğunu belirtti. Verilen şifre ile tablet açıldı. SD kart tablete takılınca tekrar şifre istendi, şifre girilince hafıza kartına ulaşmak için işlem yapıldığında yine şifre ekranı belirdi. Bir kez daha şifrenin girilmesi üzerine kartın içindeki bilgiler dosya şeklinde ekranda belirdi. NOTE ismi verilen dosyanın görüntü olarak belirmesine rağmen aktif olmadığı tespit edildi. E.G., NOTE dosyasının oradan kopyalanarak masa üstüne alınması gerektiğini söyledikten sonra aktifleşen klasör tıklandığında yine şifre istendiği görüldü. Şifrenin girilmesiyle beraber klasör açıldı ve içinde NOTE17 isimli bir klasör olduğu görüldü. Klasör tıklandığında is yine şifre istendi. Bu aşamadan sonra açılan NOTE 17'nin içinde 'devir' ve 'yeni program' isimli belgeler olduğu görüldü. Son bir kez şifre girildiğinde ancak açılan belgelerin içinde Mardin'de görevli 79 jandarma personeline ait bilgiler bulunduğu tespit edildi.

Yeni haberleşme sosyal medya

Jandarma mahrem yapılanmasında görev alan yöneticilerin Facebook görünümlü kripto not adı verilen bir haberleşme programı kullandıkları belirlendi. Fake facebook, Apple Store ya da Google Play'de olmadığı belirtildi. Flaş belleklerde firari şahısların telefonlarına ve tabletlerine yüklendiği tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı
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