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Adana'da FETÖ yargılamasında 5 sanıktan 3'nün 6 yıl 3 ay hapis

Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 3'nün 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına, ikisinin beraatine karar verildi
18 Temmuz 2018 11:26
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Adana'da FETÖ yargılamasında 5 sanıktan 3'nün 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 5 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar Selis Başaran, İsmail Çolak ve Ferhat Kuşçu, H.A.K. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Başaran, Çolak ve Kuşçu'nun 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti, sanıklar H.A.K. ve A.Ç'nin ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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