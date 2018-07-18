|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Elazığ'daki FETÖ/PDY soruşturmasında 2 tutuklama
Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aramasıyla tespit edilen 3'ü emekli, 1'i müstafi, 15'i muvazzaf toplam 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bu haber 803 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI