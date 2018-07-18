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Otomobili terk edilmiş halde bulunan uzman çavuştan haber alınamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kendisinden haber alınamayan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Çaplı'yı arama çalışması başlatıldı
18 Temmuz 2018 13:39
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Otomobili terk edilmiş halde bulunan uzman çavuştan haber alınamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda otomobili terk edilmiş halde bulunan ve kendisinden dün akşamdan itibaren haber alınamayan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Çaplı, drone ve hassas burunlu köpeklerle aranıyor.

Kadirli Andırın Yolu Taputepesi mevkisindeki ormanlık arazide terk edilmiş bir otomobil bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede otomobilin, Kadirli Jandarma Komutanlığında görevli 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mahmut Çaplı'ya ait olduğunu tespit etti.

Çaplı'dan dün akşamdan itibaren haber alınamadığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Jandarma Komando Birliğine bağlı timler de arama çalışmalarına katıldı.

Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda jandarma araziyi drone kullanarak da taradı.

Çaplı'ya ait bir iz bulamayan ekipler, çalışmaları sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
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