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Polise çarpıp kaçan FETÖ'cü tahliyesini istedi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması için iş yerine gelen polis memuruna otomobiliyle çarpıp kaçtıktan 20 gün sonra, Yunanistan'a kaçarken İpsala'da yakalanan iş insanı İsmail Çelik, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini belirten Çelik, tahliyesini istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk durumunun devamına karar vererek,duruşmayı erteledi
18 Temmuz 2018 13:49
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Polise çarpıp kaçan FETÖ'cü tahliyesini istedi

Olay, geçen 2 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan iş adamı İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. FETÖ şüphelisi Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polis memurlarından S.T.'ye çarpıp kaçtı. 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı. Olay yerinden kaçan İsmail Çelik ise, 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesi Meriç Nehri yakınlarında, Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı. Çelik'in üzerinden 'Arif A.N.' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve bir miktar para çıktı. Kayseri'ye getirilen İsmail Çelik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık İsmail Çelik ve avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten iş insanı Çelik, "Bildiklerimi anlattım. Hiç bir şeyi gizlemedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla İsmail Çelik'in tutukluluk durumunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi ve avukatının süre istemesi üzerine duruşmayı 6 Eylül'e erteledi.
Anadolu Ajansı
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