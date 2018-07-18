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Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay tutuklandı
Şüphelinin örgütteki mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurduğu iddia edildi
Samsun'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan astsubay tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına aldığı Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli astsubay Ahmet K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurduğu ve örgütte faal olarak yer aldığı öne sürüldü.
Zanlı, dün Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Samsun'a getirilmişti.
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