Ankesörden bin 200 kripto FETÖ hücresi çıktı

FETÖ'nün TSK'daki ByLock'u olarak adlandırılan 'ankesör' soruşturmasında ilk faz tamamlandı. Şimdiye kadar TSK'ya sızmış bin 200 civarında hücre deşifre olurken, gözaltına alınan kriptoların yüzde 60'ı tutuklandı. Ankesörlükontörlü ardışık arama soruşturmasının yeni dalgalarda yargı, emniyet ve mülkiyeye de uzanacağı öğrenildi. 81 il emniyet müdürlüğüne ankesörlü-kontörlü soruşturması için çalışma talimatı verildi.

EN ÇOK KRİPTO KARA KUVVETLERİ'NDE

Ankesörlü ve kontörlüden 7 defa aranan kriptoların hedefte olduğu ilk aşama tamamlandı. Şimdiye kadar bin 200 civarında hücre deşifre edilirken, gözaltına alınanların yüzde 60'ı tutuklandı, yüzde 40'ı da itirafçı oldu. İtirafçılar hücrelerin çözülmesinde etkin rol oynadı. Operasyonların diğer dalgalarında ankesörlü ve kontörlüden daha az arananlar hedefte olacak.

TSK'da ilk aşamada 6 bin civarında şüpheli hedefe konuldu. Fakat yürütülen çalışmalarda toplamda 53 bin kriptoya ulaşılırken, orduda yapılanan FETÖ'nün 120 bine yakın mahrem imamının olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca aktif kriptoların çoğunun Kara Kuvvetleri'nde bulunduğu tespit edildi.

Ankesörlü ve kontörlü soruşturması ile deşifre edilen FETÖ hücrelerinin terör örgütü PKK'nın çukur-hendek stratejisi döneminde etkin olduğu belirlendi. Teröristlerin buradaki faaliyetlerinin üzerinin örtülmesindeki etkileri araştırılan FETÖ hücrelerinin, terör örgütüne bilgi sızdırma durumu üzerinde de duruluyor. Ayrıca TSK'da kurmaylık sınav sorularının da çalındığı ve bu hücrelerdekilerin kritik alanlara görevlendirildiği tespit edildi.

81 İLE YENİ OPERASYON EMRİ

Ankesörlü-kontörlü soruşturmasının diğer dalgalarının yargı, emniyet ve mülkiyeyi de kapsayacağı öğrenildi. Buralara sızan kriptolarla örgütün mahrem yapısının da ankesörlü-kontörlü arama yöntemi ile iletişim kurduğu belirlendi.

İstihbaratın tespitleri üzerine bu alanlarda da FETÖ'cü kriptolar için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Ankesörlerden ve büfelerden yapılan milyonlarca arama incelemeye alındı. FETÖ şüphelisi polislerin telefon numaralarından hangi periyotta, hangi ankesörlüden, kaç defa arandığını ve ardışık aramada peş peşe kimlerin arandığını, görüşmenin hangi ilden yapıldığı tek tek tespit ediliyor. Yeni aşamalarda ankesörlü-kontörlü arama operasyonları 81 ile yaygınlaşacak.

ERKAM ÇOBAN