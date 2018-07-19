1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ ve PKK'nın yeni oyunu:Teröristlerin bebekleri var algısıyla tahliye istiyor

FETÖ'nün kripto medya yapılanması gibi çalışan Yeni Asya gazetesi, imza attığı birçok skandaldan sonra şimdi de PKK ve siyasi temsilcisi HDP ile birlikte bebekleri kullanarak cezaevindeki bebek katili teröristleri kurtarmak için algı operasyonlarına başladı
19 Temmuz 2018 08:05
Yazdır
FETÖ ve PKK'nın yeni oyunu:Teröristlerin bebekleri var algısıyla tahliye istiyor

Vatan haini firari Can Dündar ile birlikte Yeni Asya Genel yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz sosyal medyadan kirli bir algı operasyonuna başladı. Dün attığı manşetle FETÖ ve ByLock nedeniyle tutuklu bulunan bir şahsı "Bir bebek daha cezaevinde" manşetiyle aklama operasyonu skandalına imza atan Kazım Güleçyüz, bugün de sosyal medya paylaşımlarıyla cezaevindeki PKK terör örgütü üyelerine yine "bebek istismarı" ile destek oldu. Güleçyüz, imza attığı haber ve yaptığı sosyal medya paylaşımları ile FETÖ'cü, PKK'lı, DHKPC'li bebek katili teröristlere tahliye istedi.

DEVLET O BEBEĞİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Vatan Haini Can Dündar ise, PKK'lı Ayşe Çelik'in bebeğinin cezaevinden çıkarılıp babaannesine verilmesine sitem etti. Bir dediği diğerini tutmayan bu iki ismin algı operasyonları ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Devlet, Afrin bebeğin her türlü tedavisini karşılıyor. Ayşe Çelik'in bebeği ise anne sütünden mahrum kalmaması için her gün cezaevine getiriliyor.

KİRLİ ALGI OPERASYONUNA YENİ ASYA DESTEĞİ

FETÖ uzun süredir "bebek istismarı" ile cezaevlerindeki teröristlerin serbest bırakılması için yoğun kirli propaganda yürütüyor. PKK terör örgütüyle ortak hareket eden FETÖ'nün bu kirli algı operasyonuna Yeni Asya gazetesi de destek veriyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni sanki "insani duyarlılık" gösteriyormuş kisvesi altında abartılı ve yalan haberlerle bebek katili terör örgütlerinin cezaevindeki üyelerine destek veriyorlar. Dünyadaki en kutsal değerlerden biri olan "çocuk/bebek sevgisini" kendi kirli amaçlarına alet ederek FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışan Yeni Asya gazetesi, "bebek katili" PKK terör örgütünün üyeleri için bebek istismarı yapmaktan geri durmuyor.

Yeni Asya gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün, yurtdışından yönetilen birtakım FETÖ'cü sosyal medya hesapları ve internet siteleriyle aynı anda PKK'lı teröristlere destek verdiği de dikkat çekiyor.

FETÖ'nün medya üzerinden yürüttüğü algı çalışmalarının en önemli halkası durumunda olan Yeni Asya Gazetesi, 15 Temmuz 2016'dan sonra örgüt ile ilgili propaganda haberlerinin ve algı operasyonlarının merkezi durumuna geldi. FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı daha hızlı ve kararlı bir şekilde mücadele için çıkarılan OHAL'i sürekli olarak hedef alan Yeni Asya, OHAL'in bir an önce kaldırılarak kripto durumda bulunan ve deşifre olmamış FETÖ'cülere ve HDPKK'lılara alan açmaya çalışmıştı.

FETÖ VE PKK'NIN ORTAK PLANI

Söz konusu haberlerle bebek istismarı ve "mağduriyeti" üzerinden algı yaratarak teröristleri aklama ve kurtarma oyunu FETÖ ve PKK'nın ortak planı. Terör örgütlerinin Can Dündar gibi kripto kalemşorları, sözde "bebekler mağdur oluyor" yalanıyla toplumda algı yaratma ve bebek katili teröristleri aklama peşine düştü.

FETÖ'DEN SONRA BEBEK KATİLİ PKK'LILARI AKLAMA PEŞİNDE

PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu'nun bir bebek üzerinden yaptığı istismarı paylaşan Güleçyüz, sözde insani bir davranış sergiliyormuş maskesi altında FETÖ'den sonra bebek katili PKK'lılara destek verdi.

Mardin'de PKK terör örgütünün siyasi oluşumu Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ömerli eski İlçe Başkanlığını yapan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Esma Yılmaz'ı sanki masummuş ve cezaevine masum bir bebek gönderilmiş gibi göstererek, PKK'lı bir teröristi akladı.

FETÖ'YE FETÖ DİYEMİYORLAR

Yeni Asya gazetesi artık hukuken de tescilli bir terör örgütü olan FETÖ'ye yayınlarında ısrarla FETÖ demiyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün Yeni Asya'daki kullanımı "F.Ö." şeklinde. Bu da terör örgütü olarak görmediği yapı olan FETÖ ile Yeni Asya grubunun terör işbirliğini ortaya seriyor.

HÜKÜMETİ KUR'AN DÜŞMANI OLARAK GÖSTERİYORLAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nü; zulme uğrayan, işinden atılan, çocukları evde yalnız kalmış, Kur'an okumaları bile yasaklanmış nurcu kardeşleri olarak gösteren Yeni Asya, skandal karikatürler de yayınlayarak, sanki iktidar Kur'an ve din düşmanıymış gibi gösteriyor. .

Firari Can Dündar ile Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖ ve PKK'nın yeni oyununa sosyal medya bu şekilde ortak oluyor. Devlet, bebeğini cezaevinde bakmak istemeyen insanların çocuklarını ailelerine vermesine rağmen, bu iki isim ve bazı medya organları kara propaganda yapmaya devam ediyor..

İşte o kara propagandadan bazıları:
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,232 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'nın lojistik sorumlusu saldırıda öldürüldü
19 Temmuz 2018 09:29		 Hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
19 Temmuz 2018 09:25
Hudut kartalları 2 FETÖ'cüyü sınırda yakaladı
19 Temmuz 2018 09:23		 Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
19 Temmuz 2018 09:10
Büyükelçi suikastçisinin örgüt abisine örgütten 'konuşma' talimatı
19 Temmuz 2018 08:45		 Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor
19 Temmuz 2018 07:35
Ankesörden bin 200 kripto FETÖ hücresi çıktı
19 Temmuz 2018 07:05		 Görmez darbeci Sisi ile FETÖ'nün bağlantısını anlattı
19 Temmuz 2018 06:20
OHAL'de FETÖ'ye ağır darbe vuruldu
19 Temmuz 2018 06:10		 'Adnan Oktar' grubuna yönelik soruşturmada 30 tutuklama
19 Temmuz 2018 04:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
Adnan Oktar ve 135 kişi tutuklandı
Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor
Ankesörden bin 200 kripto FETÖ hücresi çıktı
Bedelli ekonomisi: Devletin kasasına 40 milyar lira girecek
İşçiye 5 bin 434 TL tazminat
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
matej mitrovic 1
kadın kaymakam 3
ıslak mendil 5
Cazu 1
doksanıncıköyden 1
Süt kokusu 4
Gapçuk 2
Emüşük 5
serdar gürler 2
sinop ve çevresi 2
SON İLANLAR
DPB Naklen Avukat Alacak
YSK Seçim Müdürü Alım İlanı
Sinop Erfelek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi 20 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Kaunos Kazısı Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 8 İşçi Alacak
Tekirdağ EBSAN İnş.Tic. A.Ş. Engelli Personel alım ilanı
Tokat Komana Kazıevi 20 İşçi Alacak
Şırnak Cizre Belediyesi 150 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam