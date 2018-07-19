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Görmez darbeci Sisi ile FETÖ'nün bağlantısını anlattı
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, katıldığı canlı yayın programında FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Görmez darbeci Sisi'nin çocukları ve torunlarının FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu belirtti
Mehmet Görmez Habertürk canlı yayınında FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görmez:" Mısır müftüsü ile görüştükten 15 dakika sonra FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın onu arayarak onunla buluşacağımı bildiğini söyledi" dedi. Mehmet Görmez darbeci Sisi'nin çocukları ve torunlarının FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu belirtti.
Görmez Mısır'da başlayan olaylar sırasında FETÖ'nün insanların ölümüne neden olan Sisi'nin tarafını tuttuğunu ve FETÖ'nün Sisi'yi öve öve bitiremediğini de sözlerine ekledi.
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