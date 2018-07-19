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Büyükelçi suikastçisinin örgüt abisine örgütten 'konuşma' talimatı
FETÖ elebaşı Gülen'in, itirafları engellemek için 'konuşmayın' talimatı gönderdiği ortaya çıktı. Karlov suikastının faili Altıntaş'ın örgüt abisi Şahin Söğüt'e de avukatı aracılığıyla talimat iletildi. Avukatın ajandasına "Sakın konuşma" yazdığı belirlendi
FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanarak cezaevine gönderilenlerin itirafları, elebaşı Fetullah Gülen'i korkuttu. İtirafçıların artmasından ve örgütün çözülmesinden korkan Fetullah Gülen, cezaevlerindeki elemanlarına "Konuşmayın" talimatı gönderdi. Talimatlar, cezaevindeki FETÖ'cülere, yakınları ve avukatları aracılığıyla iletiliyor.
ABİYİ DE SUSTURDULAR
FETÖ'cülerin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt abisi Şahin Söğüt'ü de aynı yöntemle susturdukları belirlendi. Emniyet, savcılık ve hakim önünde susma hakkını kullanan ve cezaevinde tek kişilik koğuşa yerleştirilen Söğüt'e avukatı S.N.G. aracılığıyla talimatın iletildiği saptandı. Söğüt'ü ziyarete giden avukat S.N.G.'nin elindeki ajandasına "Sakın konuşma" yazdığı tespit edildi.
Osman Özgan
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