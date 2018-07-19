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Tokat'ta mahrem yapı soruşturmasında 7 kişiden 1'i tutuklandı

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı, itirafçı 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19 Temmuz 2018 10:45
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Tokat'ta mahrem yapı soruşturmasında 7 kişiden 1'i tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı uygulanarak salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da gözaltına alınan 14 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan astsubay kıdemli başçavuş Fatih Üner tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonlarla zanlılardan 14'ü yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı
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