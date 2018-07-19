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MİT Tırları soruşturmasında eski albay tutuklandı

MİT TIR'larının Adana ve İstanbul'da yasadışı şekilde durdurulması olayı ile ilgili açılan davada sanık olan ve Ankesör üzerinden 12 Ocak 2014 günü FETÖ imamları ile irtibat kurduğu ileri sürülen Jandarma Kriminal Daire eski Başkanı Albay Burhanettin Cihangiroğlu savcılıktaki işlemlerinin tamamlanması ardından sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu
19 Temmuz 2018 11:02
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MİT Tırları soruşturmasında eski albay tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu yönünde yapılan tespit ardından Emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Cihangiroğlu'nun iki MİT TIR'ının durdurulması (1-19 Ocak 2014) olayı arasında yani 12 Ocak 2014'te sevk edildiği Ankara'da örgüt ankesöründen arandığı iddia edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK

Emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen Cihangiroğlu'nun sorgusu tamamlandı. Şüpheli Burhanettin Cihangiroğlu işlemleri ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Cihangiroğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Cihangiroğlu hem Yargıtay'da görülen MİT TIR'ları davasında hem de ıslak imza kumpası davasında sanık olarak yargılanıyor.
Sabah
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