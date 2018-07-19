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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü öğretmen tutuklandı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olan ve sahte kimlikle Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski öğretmen tutuklandı
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Filiz Demir, sahte kimlikle Yunanistan'a kaçarken Edirne'de gözaltına alındı.
Örgüte ait kapatılan okulda öğretmen olduğu öğrenilen Demir, Tokat'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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