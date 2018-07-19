|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Gözaltına alınan FETÖ ablası, itirafçı olunca serbest bırakıldı
Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen eski öğretmen gözaltına alındı. İtirafçı olan şüpheli, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen eski öğretmen gözaltına alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İngilizce öğretmeni olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen N.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Örgüt bünyesinde amir ve başkomiser eşlerine sohbet verdiği belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılan N.S'nin, sohbet ablalığı yaptığını itiraf ettiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi.
Bu haber 805 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI