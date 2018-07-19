Mahkeme FETÖ şüphelisi iki iş adamı üzerindeki tedbiri kaldırdı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Serdar Seyidoğlu ve amcası Mustafa Seyidoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Tanık Mustafa Şenlik'in hakkında çıkartılan zorla getirme emrine cevap verilmediği, gizli tanık "Rant 26"nın ise duruşmada hazır bulunmadığı için beyanı alınamadı.

Duruşmada, Serdar Seyidoğlu'nun avukatı, müvekkilinin üzerindeki mal varlıklarına yönelik tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, gizli tanık "Rant 26"nın dinlenilmesi için tanık koruma müdürlüğüne tekrar yazı yazılmasını, zorla getirme emrine rağmen duruşmalara getirilemeyen tanık Mustafa Şenlik'in dinlenilmesinden vazgeçilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu hakkında soruşturma aşamasında İstanbul sulh ceza hakimlikleri tarafından taşınmazlara, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki hesaplara, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki her türlü alacaklara ve ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer bütün mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararının, iddianamede müsadereye ilişkin talep olmaması ve şirket yönetimi için kayyum tayini kurmak tedbiri de bulunmadığı gözetilerek kaldırılmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, gizli tanık "Rant 26"nın bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesi için tanık koruma şube müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine rağmen ulaşılamayan tanık Mustafa Şenlik'in dinlenilmesinden vazgeçilmesine hükmeden heyet, sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını, bu hususta ilgili kurumlara talepleri halinde yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, sanıklar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun ''cebir ve şiddet kullanarak, Turkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngörduğu duzeni ortadan kaldırmaya veya bu duzen yerine başka bir duzen getirmeye veya bu duzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbus etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların örgüt lehine faaliyette bulundukları anlatılıyor.

Soruşturma kapsamında, Serdar Seyidoğlu 28 Ekim 2016'da, amcası Mustafa Seyidoğlu da 9 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Sanık Mustafa Seyidoğlu, 9 Aralık 2016'da sağlık sorunları gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Serdar Seyidoğlu da 16 Mayıs 2017'deki duruşmada tahliye edilmişti.