|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
9 komiser yardımcısı hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Ankara'da 9'u aktif komiser yardımcısı 24 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıkartıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 9'u halen komiser yardımcısı olarak görev yapan toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınanlar arasında eski emniyet mensupları da bulunuyor.
Bu haber 4,552 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI