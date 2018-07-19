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Öksüz'ü bırakan hakim için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi
19 Temmuz 2018 16:11
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Öksüz'ü bırakan hakim için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gözaltına alınan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Sönmez katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in, cep telefonunda yapılan incelemeye ilişkin raporda adı geçen Köksal Çelik ve Durmuş Bulut ile ilgili sorularını yanıtlayan Sönmez, Bulut'un liseden arkadaşı olduğunu, özel olarak görüşmediği bu kişinin WhatsApp grubundan çeşitli paylaşımlarda bulunduğunu söyledi.

Sönmez, Köksal Çelik'in de okuduğu dini kitaplardan zaman zaman paylaşım yaptığını dile getirdi.

Sanık beyanının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Namık Genel, sanık Çetin Sönmez'in Ankara Batı Hakimiyken meslekten ihraç edildiğini belirtti.

Sanığın örgüt mensubu olduğuna ilişkin tanık beyanlarını okuyan savcı, toplanan deliller ışığında Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine söz alan Çetin Sönmez, avukatının görevden çekildiğini, avukat yardımından yararlanamadığını, baro tarafından görevlendirilen avukatıyla görüştükten sonra mütalaaya karşı beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığa mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verdi ve davayı 29 Ağustos'a bıraktı.

Eski Ankara Batı Hakimi Çetin Sönmez, darbe girişiminin ardından FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin itirazı reddetmişti. Açığa alındıktan sonra meslekten ihraç edilen Sönmez hakkında, Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunca ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Serdar Açıl
Anadolu Ajansı
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