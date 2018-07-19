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FETÖ'nün 'güncel yöneticileri'ne operasyon: 25 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün güncel yöneticileri olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 25'i yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yöneticileri olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 25'i yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün eyalet, bölge, mütevelli esnaf, üniversite ve talebe yapılanmasında güncel yönetici oldukları iddia edilen 35 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
35 şüpheliden 25'i yakalandı
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 25'i yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 10 zanlının yakalanması için çalışıldığı bildirildi.
Halil Demir
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