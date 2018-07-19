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MİT'in Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'cü tutuklandı
MİT Başkanlığı'nın Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
MİT'in Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan, MİT tarafından yapılan operasyonla Ukrayna'da yakalandı.
5 gün önce Türkiye'ye getirilen İnan, İzmir'de tutuklandı.
Zanlı, darbe girişiminden önce kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürütmek ve örgütün talimatıyla devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yapmakla suçlanıyor.
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