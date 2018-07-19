1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MİT'in Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'cü tutuklandı

MİT Başkanlığı'nın Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
19 Temmuz 2018 16:19
Yazdır
MİT'in Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'cü tutuklandı

MİT'in Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan, MİT tarafından yapılan operasyonla Ukrayna'da yakalandı.

5 gün önce Türkiye'ye getirilen İnan, İzmir'de tutuklandı.

Zanlı, darbe girişiminden önce kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürütmek ve örgütün talimatıyla devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yapmakla suçlanıyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,503 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gri listedeki DHKP-C üyesi terörist dernekte yakalandı
19 Temmuz 2018 17:07		 Firari FETÖ sanığı İpek'in pasaportuna el konuldu
19 Temmuz 2018 16:30
FETÖ'nün 'güncel yöneticileri'ne operasyon: 25 gözaltı
19 Temmuz 2018 16:16		 Öksüz'ü bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
19 Temmuz 2018 16:11
9 komiser yardımcısı hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
19 Temmuz 2018 14:43		 ByLock'tan 'itirafçıları tespit etme yöntemleri' anlatılmış
19 Temmuz 2018 14:23
FETÖ'nün 'sohbet ablası' eski öğretmene gözaltı
19 Temmuz 2018 14:04		 19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
19 Temmuz 2018 14:00
Bolu'da FETÖ'nün 'emniyet yapılanması' davasında karar
19 Temmuz 2018 13:58		 FETÖ'den kapatılan dernek yönetici ve üyelerine hapis
19 Temmuz 2018 13:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
OHAL bitti, sakal gitti
Bostancı: 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
20 günlük evli kadın polis intihar etti
Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor
Yıpranma süresi düzenlemesi geçmişi kapsar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikir çatışması 2
ayın enleri 3
topunuzu keserim 2
tesel-ya 3
mario mandzukic 2
dolar kuru 1
bazı sözlük yazarlarının üslupları 2
değer kaybı 2
Feth-i kabir 1
kadınların kıskançlıklarını zinhar kabul etmemeleri 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Engelli İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora İlanı
DPB Naklen Avukat Alacak
YSK Seçim Müdürü Alım İlanı
Sinop Erfelek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam